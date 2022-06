Peschiera del Garda: procura di Verona apre due inchieste (Di martedì 7 giugno 2022) Per danneggiamento, rissa e tentata rapina e per violenza sessuale nei confronti di cinque ragazze di 16 e 17 anni con l'aggravante dell'odio ... Leggi su tg.la7 (Di martedì 7 giugno 2022) Per danneggiamento, rissa e tentata rapina e per violenza sessuale nei confronti di cinque ragazze di 16 e 17 anni con l'aggravante dell'odio ...

Adnkronos : #Meloni: 'Come per le abominevoli violenze di capodanno, è calata una cappa di silenzio'. #PeschieradelGarda - SkyTG24 : Peschiera del Garda, maxi-rissa e molestie: aperte due inchieste dalla Procura di Verona - MediasetTgcom24 : Peschiera del Garda, maxi-rissa e molestie: la Procura di Verona apre due inchieste #PeschieradelGarda #Garda… - jopratix : Per Karima Moual e la sinistra, le molestie e abusi sessuali subiti dalle ragazze minorenni a Peschiera del Garda d… - MissDarcy60 : RT @NAPFLG: Una Vergogna!Come sono'entrati' questi in Italia?I pro-immigrazione clandestini,cosa dicono di questa situazione?Quante Peschie… -