Peschiera del Garda, assalto degli africani a ragazze italiane: come ci hanno nascosto l'orrore (Di martedì 7 giugno 2022) Abbiamo appena assistito a una sorta di esperimento sociale. Da un lato la coerenza con il moveimento del "Me Too", il "Se non ora quando" e tutto quello che sul corpo delle donne ripetono ogni giorno; dall'altro l'imperativo etico progressista di nascondere la delinquenza degli immigrati, perché altrimenti si rischia di dare ragione a Salvini e Meloni: cosa pesa di più sulla bilancia dei media italiani? Detta in altro modo: ogni maschio porco che infierisce su una ragazza deve avere lo stesso trattamento, indipendentemente dal colore delle setole e dallo stato sociale, come imporrebbe il sacro principio dell'uguaglianza, oppure entrano in gioco altri fattori e merita di essere esposto alla pubblica riprovazione solo chi è bianco e ricco come Harvey Weinstein o in divisa militare come gli alpini (attendiamo sempre le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Abbiamo appena assistito a una sorta di esperimento sociale. Da un lato la coerenza con il moveimento del "Me Too", il "Se non ora quando" e tutto quello che sul corpo delle donne ripetono ogni giorno; dall'altro l'imperativo etico progressista di nascondere la delinquenzaimmigrati, perché altrimenti si rischia di dare ragione a Salvini e Meloni: cosa pesa di più sulla bilancia dei media italiani? Detta in altro modo: ogni maschio porco che infierisce su una ragazza deve avere lo stesso trattamento, indipendentemente dal colore delle setole e dallo stato sociale,imporrebbe il sacro principio dell'uguaglianza, oppure entrano in gioco altri fattori e merita di essere esposto alla pubblica riprovazione solo chi è bianco e riccoHarvey Weinstein o in divisa militaregli alpini (attendiamo sempre le ...

