Per liberarci dai ricatti della Russia rischiamo un altro (storico) errore (Di martedì 7 giugno 2022) L'Occidente si era legato a doppio filo al gas e al petrolio russo. Ora si rivolge (di nuovo) al Medio Oriente per aumentare la produzione di greggio (e «raffreddare» l'inflazione) e alla Cina per pannelli solari e infrastrutture per le energie alternative. Ma è una buona idea? Leggi su corriere (Di martedì 7 giugno 2022) L'Occidente si era legato a doppio filo al gas e al petrolio russo. Ora si rivolge (di nuovo) al Medio Oriente per aumentare la produzione di greggio (e «raffreddare» l'inflazione) e alla Cina per pannelli solari e infrastrutture per le energie alternative. Ma è una buona idea?

Advertising

sbonaccini : Ci ha lasciato Dea Orsi, staffetta partigiana. Se ne è andata proprio nel giorno della Festa della Repubblica. Lei… - giu33liana : #FacciamoRete #FacciamoEuropa Illuminante editoriale di #FedericoRampini che conferma la tesi di cui sopra In sin… - Gitro77 : @XFREAXX @strange_days_82 No, è un'opinione. Un fatto storico è che l'Unione Sovietica abbia pagato con decine di m… - domenicodeluchi : @katodik1967 @DanielaGrancini A volte, per fare presto, dico 'gli anglosassoni'. Quei soldati infatti era USA oppur… - FabioSavelli : RT @Daniele_Manca: Per liberarci dai ricatti della Russia rischiamo un altro (storico) errore rivolgendosi (di nuovo) al Medio Oriente per… -