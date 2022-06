Per le calciatrici professioniste nasce Globall, agenzia di management (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Dalla passione dei suoi fondatori per il calcio e da esperienze decennali nel mondo del digital marketing e della comunicazione, nasce Globall, una piattaforma innovativa di sport management rivolta al movimento calcistico femminile e, più specificatamente, a una gestione dell’atleta a 360°. Lo fa sapere la neonata agenzia con una nota. “Globall nasce sulla scia di alcune importanti novità che hanno caratterizzato il calcio femminile negli ultimi mesi: dapprima la parità salariale, rispetto ai colleghi uomini, conquistata dalla Nazionale femminile U.S.A.; poi, l’ufficialità dell’approdo della nostra Serie A al professionismo a partire dall’1 luglio, uno step decisivo per tutto il comparto, dopo anni in cui il movimento è cresciuto e si è imposto man mano sul palcoscenico ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) – Dalla passione dei suoi fondatori per il calcio e da esperienze decennali nel mondo del digital marketing e della comunicazione,, una piattaforma innovativa di sportrivolta al movimento calcistico femminile e, più specificatamente, a una gestione dell’atleta a 360°. Lo fa sapere la neonatacon una nota. “sulla scia di alcune importanti novità che hanno caratterizzato il calcio femminile negli ultimi mesi: dapprima la parità salariale, rispetto ai colleghi uomini, conquistata dalla Nazionale femminile U.S.A.; poi, l’ufficialità dell’approdo della nostra Serie A al professionismo a partire dall’1 luglio, uno step decisivo per tutto il comparto, dopo anni in cui il movimento è cresciuto e si è imposto man mano sul palcoscenico ...

