Per Antonio De Marco arriva l’ergastolo: aveva ucciso Eleonora e Daniele perchè troppo felici (Di martedì 7 giugno 2022) Il volto freddo di Antonio, che racconta quello che lo aveva spinto a uccidere Eleonora e Daniele, due persone che conosceva, due amici, non ha lasciato indifferenti tutte le persone che sono entrate in contatto con una delle storie più cruente della cronaca nera italiana degli ultimi anni. Sui suoi quaderni Antonio riversava fiumi di odio contro chi, non lo capiva, contro chi, lo considerava quasi invisibile, contro chi, era felice. Ed è questo il “motivo” per il quale ha deciso di vendicarsi, per la felicità altrui, quella di Eleonora e Daniele che avevano deciso di andare a vivere insieme. Li ha uccisi mentre imploravano di essere risparmiati, li ha uccisi mentre cercavano di mettersi in salvo. Non ha avuto pietà e la sentenza che ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 7 giugno 2022) Il volto freddo di, che racconta quello che lospinto a uccidere, due persone che conosceva, due amici, non ha lasciato indifferenti tutte le persone che sono entrate in contatto con una delle storie più cruente della cronaca nera italiana degli ultimi anni. Sui suoi quaderniriversava fiumi di odio contro chi, non lo capiva, contro chi, lo considerava quasi invisibile, contro chi, era felice. Ed è questo il “motivo” per il quale ha deciso di vendicarsi, per latà altrui, quella dicheno deciso di andare a vivere insieme. Li ha uccisi mentre imploravano di essere risparmiati, li ha uccisi mentre cercavano di mettersi in salvo. Non ha avuto pietà e la sentenza che ...

