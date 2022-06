“Per abortire le Marche sono peggio del Texas”: l’accusa del Pd alla Regione che si rifiuta di applicare le linee guida su aborto farmacologico (Di martedì 7 giugno 2022) Le Marche “peggio del Texas”. È l’accusa lanciata alla giunta di centrodestra dalla consigliera marchigiana dem, Manuela Bora, dopo il consiglio regionale nel quale il gruppo Pd Marche ha rivolto un’interpellanza sull’aborto farmacologico, in particolare sulla “somministrazione della pillola RU486 accesso, modalità e settimane di gestazione”, già in passato oggetto di scontro in Aula. La consigliera ha chiesto conto del mancato recepimento delle linee guida, ma l’assessore alla Sanità, il leghista Filippo Saltamartini non ha risposto nel merito, specificando che nella Regione vengono ancora usate le vecchie direttive, e che comunque “salvaguardare la vita è un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Ledel”. Èlanciatagiunta di centrodestra dconsigliera marchigiana dem, Manuela Bora, dopo il consiglio regionale nel quale il gruppo Pdha rivolto un’interpellanza sull’, in particolare sulla “somministrazione della pillola RU486 accesso, modalità e settimane di gestazione”, già in passato oggetto di scontro in Aula. La consigliera ha chiesto conto del mancato recepimento delle, ma l’assessoreSanità, il leghista Filippo Saltamartini non ha risposto nel merito, specificando che nellavengono ancora usate le vecchie direttive, e che comunque “salvaguardare la vita è un ...

