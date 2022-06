Pelle irritata post depilazione: rimedi naturali da usare dopo la ceretta (Di martedì 7 giugno 2022) Cause dell’irritazione post depilazione L’irritazione post depilazione o epilazione è soggettiva e dipende dal proprio tipo di Pelle; dopo la ceretta o in generale dopo la depilazione, la Pelle tende ad arrossarsi anche molto. La Pelle delicata, chiara, sensibile è infatti sicuramente più predisposta a sviluppare arrossamenti più o meno estesi. Inoltre, alcuni metodi per eliminare i peli superflui possono aggravare il problema: in alcune persone la Pelle si irrita di più utilizzando la ceretta, mentre per altre risulta poco tollerato l’uso del rasoio. In genere l’irritazione post depilazione è un fenomeno normale, dato ... Leggi su dilei (Di martedì 7 giugno 2022) Cause dell’irritazioneL’irritazioneo epilazione è soggettiva e dipende dal proprio tipo dilao in generalela, latende ad arrossarsi anche molto. Ladelicata, chiara, sensibile è infatti sicuramente più predisa a sviluppare arrossamenti più o meno estesi. Inoltre, alcuni metodi per eliminare i peli superflui possono aggravare il problema: in alcune persone lasi irrita di più utilizzando la, mentre per altre risulta poco tollerato l’uso del rasoio. In genere l’irritazioneè un fenomeno normale, dato ...

