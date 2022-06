(Di martedì 7 giugno 2022) Alfredo, giornalista esperto di calcio, ha fatto il puntosituazione sulle trattative diper l'estate. Vediamo, dunque, nel suoper 'La Gazzetta dello Sport', come procedono le cose per i clubCapitale

Advertising

Pianeta Milan

INTER - Secondo quanto riportato da Alfredo, l' Inter è molto vicina a piazzare due colpi importanti per il centrocampo. Se uno è già praticamente certo, Mkhitaryan , per l'altro, ...Deulofeu Napoli: le ultime da Sportitalia Calciomercato Napoli - Le parole di Alfredoa Sportitalia sulle ultime per gli acquisti del Napoli riguardo Deulofeu : "Il Napoli ha presentato l'... Pedullà: “Mercato, gli obiettivi della Roma. Lazio sui giovani” | VIDEO