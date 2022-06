Pd, Forza Italia e le alleanze delle Politiche 2023. Le previsioni di Marattin (Iv) (Di martedì 7 giugno 2022) Carlo Calenda dice che Matteo Renzi deve essere più chiaro nel rapporti con gli altri riformisti. Il segretario del Pd Enrico Letta tende la mano a Conte in Sicilia. Il termometro delle alleanze saranno le prossime amministrative. Le configurazioni, per le Politiche 2023, sono in fase di costruzione, ma con presupposti incerti. Soprattutto per i due “campi larghi”. Quello tra Pd e Movimento 5 Stelle, ammesso che si arrivi con questa alleanza all’appuntamento elettorale e quello dei riformisti. Questi ultimi – tra Italia Viva, Azione, +Europa – quanto valgono? Ma, soprattutto, saranno in grado di spostare in un senso o nell’altro gli equilibri della politica. Lo abbiamo chiesto al parlamentare di Italia Viva, presidente della commissione Finanze alla Camera, Luigi ... Leggi su formiche (Di martedì 7 giugno 2022) Carlo Calenda dice che Matteo Renzi deve essere più chiaro nel rapporti con gli altri riformisti. Il segretario del Pd Enrico Letta tende la mano a Conte in Sicilia. Il termometrosaranno le prossime amministrative. Le configurazioni, per le, sono in fase di costruzione, ma con presupposti incerti. Soprattutto per i due “campi larghi”. Quello tra Pd e Movimento 5 Stelle, ammesso che si arrivi con questa alleanza all’appuntamento elettorale e quello dei riformisti. Questi ultimi – traViva, Azione, +Europa – quanto valgono? Ma, soprattutto, saranno in grado di spostare in un senso o nell’altro gli equilibri della politica. Lo abbiamo chiesto al parlamentare diViva, presidente della commissione Finanze alla Camera, Luigi ...

