Pd: domenica dalle 22 sala stampa al Nazareno per amministrative e referendum (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) - domenica 12 giugno, in occasione delle votazioni per i referendum e le amministrative, la sala stampa del Partito Democratico aprirà dalle ore 22 nella sede di Via Sant'Andrea delle Fratte 16 e resterà aperta fino a cessate esigenze di lunedì 13. Si legge in una nota del Pd. Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Adnkronos) -12 giugno, in occasione delle votazioni per ie le, ladel Partito Democratico apriràore 22 nella sede di Via Sant'Andrea delle Fratte 16 e resterà aperta fino a cessate esigenze di lunedì 13. Si legge in una nota del Pd.

Advertising

LegaSalvini : MENO 5! DOMENICA 12 GIUGNO, DALLE 7 ALLE 23, VOTA SÌ AI 5 REFERENDUM E CAMBIAMO INSIEME LA GIUSTIZIA!… - TV7Benevento : Pd: domenica dalle 22 sala stampa al Nazareno per amministrative e referendum - - MichelaMusacch2 : L TUO SÌ PER UNA GIUSTIZIA GIUSTA! Si vota solo domenica 12 Giugno dalle ore 7 alle 23. Non facciamo vincere l'as… - robdeangeliss : @romamobilita #Roma #viabilità Domenica mattina gara podistica a Casal Monastero. Dalle 7 alle 11 circa, linea bus… - IgnaCarreras : RT @LegaSalvini: MENO 5! DOMENICA 12 GIUGNO, DALLE 7 ALLE 23, VOTA SÌ AI 5 REFERENDUM E CAMBIAMO INSIEME LA GIUSTIZIA! #ReferendumGiustizi… -