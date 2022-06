Pattinaggio di figura, il congresso ISU ha deciso: l’età minima per la categoria Senior sarà di 17 anni (Di martedì 7 giugno 2022) Adesso è ufficiale. il cinquantottesimo congresso dell’International Skating Union, cominciato il 6 giugno a Phuket, in Thailandia, ha emanato una nuova norma regolamentare destinata a cambiare l’asset del Pattinaggio di figura, approvando la proposta riguardante l’innalzamento dell’età minima dai quindici ai diciassette anni per poter partecipare alla competizioni nella massima categoria La norma è stata accolta dalla maggioranza nel secondo giorno dei lavori, al fine, almeno secondo le intenzioni, di “Proteggere la salute fisica e mentale e il benessere emotivo delle pattinatrici“. L’innalzamento avverrà in modo graduale: per la prossima stagione, quella del 2022-2023, tutto rimarrà invariato. Nell’annata sportiva 2023-2024 ci sarà dunque un aumento ... Leggi su oasport (Di martedì 7 giugno 2022) Adesso è ufficiale. il cinquantottesimodell’International Skating Union, cominciato il 6 giugno a Phuket, in Thailandia, ha emanato una nuova norma regolamentare destinata a cambiare l’asset deldi, approvando la proposta riguardante l’innalzamento deldai quindici ai diciassetteper poter partecipare alla competizioni nella massimaLa norma è stata accolta dalla maggioranza nel secondo giorno dei lavori, al fine, almeno secondo le intenzioni, di “Proteggere la salute fisica e mentale e il benessere emotivo delle pattinatrici“. L’innalzamento avverrà in modo graduale: per la prossima stagione, quella del 2022-2023, tutto rimarrà invariato. Nell’annata sportiva 2023-2024 cidunque un aumento ...

