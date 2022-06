Pattinaggio artistico, dopo il caso Valieva l’Isu alzerà l’età minima a 17 anni (Di martedì 7 giugno 2022) La Federazione Internazionale di Pattinaggio alza a 17 anni l’età minima per partecipare alle competizioni senior di Pattinaggio di figura. La decisione arriva dopo il caso della russa Kamila Valieva, che ha partecipato ai Giochi di Pechino 2022 a soli 15 anni, cedendo alla pressione di favoritissima e al complesso caso doping scoppiato, crollando nella seconda parte di gara. Vedere una pattinatrice di grande talento cedere così aveva sollevato numerose critiche riguardanti proprio l’età minima. l’Isu (International Skating Union) ha dunque deciso di intervenire con una riforma, approvata dai delegati di 100 paesi al Congresso di Phuket, in Thailandia, che sarà ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) La Federazione Internazionale dialza a 17per partecipare alle competizioni senior didi figura. La decisione arrivaildella russa Kamila, che ha partecipato ai Giochi di Pechino 2022 a soli 15, cedendo alla pressione di favoritissima e al complessodoping scoppiato, crollando nella seconda parte di gara. Vedere una pattinatrice di grande talento cedere così aveva sollevato numerose critiche riguardanti proprio(International Skating Union) ha dunque deciso di intervenire con una riforma, approvata dai delegati di 100 paesi al Congresso di Phuket, in Thailandia, che sarà ...

