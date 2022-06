Partinico | confisca di beni per 300 mila euro a Orvieto Guagliardo

(Di martedì 7 giugno 2022) Scatta ladeiper 300a Gerardo Antonio, nato a, di 40 anni. Era coinvolto nelle indagini della squadra mobile di Palermo nel blitz “Game Over” con la quale è stato accertato l’interessi della criminalità mafiosa nella gestione delle sale da gioco e sale scommesse nel territorio. A febbraio del 2018è stato arrestato su ordinanza del Gip perché accusato di associazione mafiosa. Secondo l’accusa, avrebbe cercato di controllare le scommesse contrastando un altro gruppo molto forte ache faceva capo a Benedetto Bacchi. A novembre dl 2019è stato condannato in primo grado a 8 anni e 8 mesi ...

... originario di. Si tratta di 12 rapporti finanziari tra cui conti correnti, polizze vita e fondi di investimento e di una autovettura BMW X6. Con lo stesso provvedimento diemesso ...Per gli investigatori avrebbe fatto parte, in particolare, della famiglia di, che, '... Con lo stesso provvedimento digli è stata applicata la sorveglianza speciale con obbligo di ...2 minuti (tempo di lettura)La Polizia di Stato ha dato esecuzione al provvedimento emesso dal locale Tribunale -Sezione Misure di Prevenzione, su Proposta ...Beni per circa 300mila euro sono stati confiscati dalla Polizia di Stato a G.O.G., 40 anni, di Partinico (Palermo). La Polizia di Stato ha eseguito un provvedimento emesso dalla sezione Misure di ...