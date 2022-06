Parte Start Impresa 2022 di Confindustria, formazione gratuita per nuovi imprenditori (Di martedì 7 giugno 2022) Ritorna l’appuntamento con Start Impresa di Confindustria Chieti Pescara, l’occasione – gratuita – di formazione e sviluppo per la nuova imprenditoria. Avviato già nello scorso settembre, Start Impresa è ormai giunto alla sua undicesima edizione: la consulenza ha riguardato oltre cento progetti imprenditoriali, tutti conclusi con successo. Come funziona Start Impresa Il bando di Start Impresa, fruibile fino al prossimo due settembre, offre un corso gratuito di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria che premia le idee migliori e offre la possibilità di sviluppare il proprio progetto. Possono ... Leggi su fmag (Di martedì 7 giugno 2022) Ritorna l’appuntamento condiChieti Pescara, l’occasione –– die sviluppo per la nuovaa. Avviato già nello scorso settembre,è ormai giunto alla sua undicesima edizione: la consulenza ha riguardato oltre cento progettiali, tutti conclusi con successo. Come funzionaIl bando di, fruibile fino al prossimo due settembre, offre un corso gratuito dispecialistica per lo sviluppo della nuovaa che premia le idee migliori e offre la possibilità di sviluppare il proprio progetto. Possono ...

