Papà Gnonto | ' Il sogno di mio figlio è tornare nell' Inter' I libri in ritiro per studiare per la maturità

Advertising

MarSnaaaa : RT @SkySport: Gnonto, le parole del papà: 'Lui è interista e sogna di tornare in nerazzurro' #SkySport #Gnonto #Inter #SkyCalciomercato #Ca… - SkySport : Gnonto, le parole del papà: 'Lui è interista e sogna di tornare in nerazzurro' #SkySport #Gnonto #Inter… - glooit : Papà Gnonto, sogno di mio figlio è tornare nell'Inter leggi su Gloo - interclubpavia : Papà Gnonto, sogno di mio figlio è tornare nell'Inter - peppefrac : Il Papà di #Gnonto a ‘#Rai Radio 1’: “Lui è #interista, sogna di tornare a giocare coi #nerazzurri, quando è andato… -

Vi siete sentiti 'No, lui di solito prima di queste partite si chiude su se stesso per concentrarsi - le parole di- . Mi ha solo mandato un messaggio per dirmi che è tutto ok '. Voi ...Vi siete sentiti "No, lui di solito prima di queste partite si chiude su se stesso per concentrarsi - le parole di- . Mi ha solo mandato un messaggio per dirmi che è tutto ok ". Voi ...