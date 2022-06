Panchina Cagliari, tutto fatto per l'arrivo di Liverani: gli aggiornamenti (Di martedì 7 giugno 2022) Il Cagliari riparte da Fabio Liverani. Secondo Sky Sport il club isolano che avrebbe deciso di affidare la Panchina, e dunque il rilancio dopo la retrocessione in Serie B, all'ex tecnico di Parma,... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 7 giugno 2022) Ilriparte da Fabio. Secondo Sky Sport il club isolano che avrebbe deciso di affidare la, e dunque il rilancio dopo la retrocessione in Serie B, all'ex tecnico di Parma,...

Advertising

Pall_Gonfiato : Il #Cagliari ha scelto l'allenatore da cui ripartire in #SerieB: Fabio #Liverani - CentotrentunoC : #Cagliari ?? Il futuro tecnico rossoblù Fabio #Liverani è già in #Sardegna ?? Prima della panchina isolana, c'è la… - TuttoAscoli : Cagliari, è fatta per l'arrivo in panchina di Liverani - infoitsport : CAGLIARI, LIVERANI IN POLE PER LA PANCHINA - Sportmediaset - infoitsport : C'è Liverani per la panchina del Cagliari in B: pronto un biennale -