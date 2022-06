Pagelle Italia Ungheria | Pellegrini leader | Mancini sfortunato – VOTI

(Di martedì 7 giugno 2022) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la Nations League 2022-23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la Nations League 2022-23. TOP:FLOP: Schafer(4-3-3): Donnarumma 6,5; Calabria 6,5,6, Bastoni 6,5, Spinazzola 7 (75? Dimarco 6);7 (66? Locatelli 6), Cristante 6,5, Barella 7 (84? Tonali SV); Politano 6,5 (75? Belotti 6), Raspadori 6,5 (84? Zerbin SV), Gnonto 6. All.(5-4-1): Dibusz 6; Nego 6 (58? Fiola 6,5), Lang 5,5, Orban 6,5, At. Szalai 6, Z. Nagy 6 (83? Bolla SV); Schafer 5 (87? Vancsa SV), Szoboszlai ...

Le pagelle, i voti, il tabellino, le ammonizioni e i gol di Italia-Ungheria, match valevole per la Nations League 2022/2023. Allo stadio Cesena bella vittoria dei ragazzi di Roberto Mancini che ...