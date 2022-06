Pagamenti | consulenti lavoro | tra pos ed e-fattura ecco i nuovi obblighi in arrivo

Leggi su iltempo

(Di martedì 7 giugno 2022) Roma, 7 giu. (Labitalia) - Sanzioni per mancata accettazione deielettronici dal prossimo 30 giugno ed estensione deglidizione elettronica dal 1° luglio 2022. Sono le principali novità in materia fiscale introdotte dal dl numero 36/2022 (all'art. 18, commi 1, 2 e 3) per dare attuazione ad alcuni obiettivi fissati nel Pnrr, riassunte nella circolare numero 8 del 7 giugno 2022 della Fondazione studidel. Chi effettua l'attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, anche professionali, dovrà dotarsi già dal 30 giugno 2022, e non più dal 1° gennaio 2023, del Pos e accettareelettronici. In caso contrario, sarà applicata una sanzione pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione rifiutata. Obbligo, ...