Ostia, in una scuola dell'Idroscalo nasce la Palestra dell'Innovazione (Di martedì 7 giugno 2022) Ostia – E' stata inaugurata oggi, martedì 7 giugno, nell'istituto di istruzione superiore "Carlo Urbani" di Ostia la terza Palestra dell'Innovazione della Capitale. Allestita con spazi laboratoriali attrezzati, la Palestra dell'Innovazione è dedicata non solo alle professioni del futuro e all'innovazione nella didattica, ma anche ad attività di alfabetizzazione digitale per il territorio. Le porte della scuola si apriranno, dunque, anche ai cittadini, con incontri di avvicinamento all'uso dei servizi di e-government e appuntamenti formativi finalizzati ad aiutare gli adulti a vivere il web e la tecnologia responsabilmente. Dopo l'esperienza di Tor Bella Monaca e Casal Monastero, quella di Ostia è dunque la terza Palestra sviluppata ...

