Advertising

sportli26181512 : Osimhen: 'Sognavo Drogba. Nigeria, voglio fare come Okocha o Kanu o Martins': Il centravanti si racconta in un'inte… -

Corriere dello Sport

ROMA - L'attaccante del Napoli e della Nigerina Victorsi è raccontato in una lunga intervista rilasciata dal ritiro della sua Nazionale . Il giocatore ha rivelato che il suo gol con il Lille contro il Chelsea nella Champions League 2018/19 sia a ...Assentiper squalifica e Petagna per infortunio, spera di essere convocato per la partita di Bergamo ' Un calciatore deve pensare a lavorare, poi tocca all'allenatore decidere. È una regola ... Osimhen: "Sognavo Drogba. Nigeria, voglio fare come Okocha o Kanu o Martins" Il centravanti si racconta in un'intervista alla sua Nazionale in ritiro: "A Napoli mi chiamano Osi. Il mio gol più emozionante Quello al Chelsea col Lille" ...Calciomercato, il Napoli è legato alle cessioni ma il DS Giuntoli potrebbe farsi avanti per vari giocatori, a partire da Barak e Bernardeschi ...