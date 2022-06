Osimhen si racconta | “Il mio idolo è Drogba Ho un bel ricordo del Chelsea Haters? Ho un obiettivo”

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 7 giugno 2022) Victorresta al Napoli o rischia di dire addio dopo appena due stagioni? Il bomber nigeriano ha concluso nel migliore dei modi la sua seconda annata in azzurro e potrebbe vivere la sua prima esperienza in Champions League con la maglia del Napoli. Attualmente è impegnato con la Nigeria per gli impegni per l’African Nations Cup del 9 e 13 giugno. Ai microfoni di NFF TV, canale ufficiale delle ‘Eagles‘, ha parlato dei suoi inizi da calciatore professionista e dei suoi ricordi migliori. Gol più emozionante? “Quello contro ilè quello a cui tengo di più. Molti dei miei amici che erano tifosi delinviarono tanti messaggi prima della partita, dicendomi che non gli importava se ci avessero battuti o meno, volevano solo che segnassi. Volevano davvero che realizzassi il mio sogno, e quello è stato uno dei momenti ...