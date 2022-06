Oroscopo di Paolo Fox Mercoledì 8 Giugno 2022 | Bilancia pensierosa

Leggi su zon

(Di martedì 7 giugno 2022) L’diFox per oggi,Ariete Se dovete parlare d’amore o comunque riavvicinarvi ad una persona, agite. E nelle prossime settimane si parlerà molto di lavoro. Crediamo che molti avranno una meta da seguire. Così come negli ultimi mesi qualcuno si è anche spaventati, si è sentito poco forte oppure ha dovuto combattere con vicissitudini negative, adesso sembra più facile agire. Se un lavoro non funziona sarà possibile chiuderlo ma senza rancore o dispiacere. Toro In questo momento avete bisogno di una carica di energia che a volte c’è e a volte non c’è. Questa settimana è iniziata in maniera strana, in questa parte centrale c’è un po’ di forza in più, siete pronti a capire e perdonare chi vi ha fatto stare male. Ci sono preoccupazioni però, per i soldi bisogna tenere tutto sotto ...