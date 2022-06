Ormai l’unica tv che ha senso è quella che ripete le gag di 30 anni fa

Leggi su linkiesta

(Di martedì 7 giugno 2022) «No, che succede, oddio, Massimo, Massimo, aiutate Massimo». Non sono certo stataa ripensare alla storia della televisione, quando a Myrta Merlino è toccato farci la radiocronaca di Giletti che collassava mentre la furbissima regia non lo inquadrava. Francesca D’Aloja, che nel 1990 era ospite nello studio di L’amore è una cosa meravigliosa, ieri mattina ha instagrammato le immagini di Sandra Milo che corre via mollando lì lei e Alessandro Gassmann, Ciro, oddio chi parla, oddio chi è. Non è storia della tv se non vanta tentativi di imitazione. La notizia meno sorprendente del decennio è che quel Giletti di domenica – quello in diretta dalla Russia, quello con Sallusti che se ne va, col conduttore che collassa, con Cacciari come sempre col colorista più invidiabile nella storia della parrucchieristica – sia il Giletti che ha totalizzato più pubblico in questa ...