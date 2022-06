“One Day Footballer” | la presentazione del libro di Alberto Patelli 

(Di martedì 7 giugno 2022) One Day– Una finestra sul prato, ildi Alberto Patelli sarà presentato a Roma venerdì 17 giugno Sarà presentato venerdì 17 giugno alle ore 18.00 presso la Biblioteca Aldo Fabrizi (Via Treia, 14 – Roma) ildal titolo One Day– Una finestra sul prato, edito da Il Ciliegio, una storia di calcio, amore e guerra. Il protagonista del romanzo è Rick, un personaggio di fantasia collocato in un contesto veritiero per vita ed eventi di quegli anni. Rick è un calciatore inglese della metà degli anni Venti e la fine dei Trenta dello scorso secolo. Il ragazzo dal carattere piuttosto riservato, si dimostra in campo un leader per talento, personalità ed inventiva. Ancora molto giovane incontra la donna della sua vita, Ellen, ragazza colta, ...

