Olimpia Milano | Messina | “Virtus Bologna? Fisicamente stiamo meglio”

(Di martedì 7 giugno 2022) Ettoreha parlato in conferenza stampa alla vigilia della prima gara della finale scudetto contro la. Questa l’analisi del coach dell’: “Spero sia una sfida equilibrata e che riusciremo a fare bene. Sarà certamente una serie che, con due palazzi pieni, farà bene alla pallacanestro italiana., abbiamo avuto più tempo per prepararci e semplificato alcune cose, che soprattutto facciamo con ritmi diversi, e questo è decisivo. Quando giochi o alleni aci sono aspettative importanti, dobbiamo essere consapevoli che se riusciremo a fare determinate cose avremo più opportunità di vincere”. SportFace.

Cresce l'attesa per Gara1 dei playoff scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Mercoledì, a casa delle V Nere la prima gara. Intanto a Rai Sport ha parlato il coach delle scarpette Rosse, Messina: 'Credo ad una bellissima rivalità che dura dagli anni '60. BASKET - La serie tra Virtus Segafredo Bologna e AX Armani Exchange Milano, in programma LIVE su Discovery+ ed Eurosport 2, vista dai talent di Eurosport. Cresce l'attesa per Gara1 dei playoff scudetto tra Olimpia Milano e Virtus Bologna. Mercoledì, a casa delle V Nere la prima gara. Intanto a Rai Sport ha parlato il coach delle scarpette Rosse, Messina