Oggi 7 giugno, Sant’Antonio Maria Gianelli | Vescovo pronto alle sfide più alte del suo tempo (Di martedì 7 giugno 2022) Fondatore della Congregazione delle Figlie di Maria Santissima dell’Orto. Nel corso della sua vita è stato esempio di impegno su più fronti, verso i più poveri e bisognosi, e alla guida di una Diocesi. Si è speso per la salvezza delle anime e, soprattutto, per promuovere la santità del clero. 7 giugno: Antonio Maria, il L'articolo Oggi 7 giugno, Sant’Antonio Maria Gianelli Vescovo pronto alle sfide più alte del suo tempo proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di martedì 7 giugno 2022) Fondatore della Congregazione delle Figlie diSantissima dell’Orto. Nel corso della sua vita è stato esempio di impegno su più fronti, verso i più poveri e bisognosi, e alla guida di una Diocesi. Si è speso per la salvezza delle anime e, soprattutto, per promuovere la santità del clero. 7: Antonio, il L'articolopiùdel suoproviene da La Luce di

Advertising

ilpost : I #peanuts di oggi ricordano, come ogni 6 giugno, lo sbarco in Normandia - christianrocca : Dopo il D-Day, perché prima o poi ci sara un D-Day nella televisione italiana come quello di 78 anni fa oggi 6 giug… - vaticannews_it : Una veduta idealizzata della Gerusalemme ai tempi di Gesù sulle pareti del Colosseo. Il restauro raccontato nel vol… - LALAZIOMIA : Le prime pagine dei giornali di oggi, martedì 7 giugno 2022 GALLERY - xhelenadelonge : buongiorno e neanche oggi ci siamo ripresi dal 4 giugno -