Obbligo di mascherina per la maturità? Discussione al Tar del Lazio. Attesa per la sentenza (Di martedì 7 giugno 2022) Alla vigilia della fine delle lezioni che in gran parte d'Italia termineranno domani e a due settimane dalla maturità che prenderà il via il 22 giugno, si dibatte ancora sul tema 'mascherine sì mascherine no' a scuola. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 7 giugno 2022) Alla vigilia della fine delle lezioni che in gran parte d'Italia termineranno domani e a due settimane dallache prenderà il via il 22 giugno, si dibatte ancora sul tema 'mascherine sì mascherine no' a scuola. L'articolo .

Advertising

borghi_claudio : Depositata interrogazione per il duo lamorgese - speranza su loro circolare per obbligo di mascherina al voto.… - Obsolete_LG : RT @intuslegens: Al bar, in discoteca, nessun pericolo. Tutta Europa ha abbandonato le mascherine e ogni altra misura, il virus ha circolaz… - Loris_______ : RT @intuslegens: Al bar, in discoteca, nessun pericolo. Tutta Europa ha abbandonato le mascherine e ogni altra misura, il virus ha circolaz… - alfreaudi : RT @HoaraBorselli: Non bastano la censura a reti unificate sulla Rai al #referendum sulla giustizia,il silenzio granitico sui giornali prog… - annachiara7 : RT @TatiUdaci: Chi domani va a votare ed è costretto a mettere la mascherina vi consiglio di scrivere sopra 'obbligo di mascherina viola l'… -