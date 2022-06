(Di martedì 7 giugno 2022)annuncia il. Il sistema aggiornato con nuove funzionalità di produttività e gioco(qui per informazioni sull’azienda) ha presentato oggi in anteprima il. Questa è ultima versione del sistema operativo desktop più avanzato al mondo, che porta l’esperienza Mac a un livello completamente. Stage Manager offre agli utenti Mac un modo completamenteper rimanere concentrati sull’attività di fronte a loro passando senza problemi tra app e finestre. Continuity Camera utilizza iPhone come webcam sul Mac per fare cose che non erano mai state possibili prima. Inoltre, con l’arrivo di Handoff su FaceTime, gli utenti possono avviare una chiamata FaceTime sul proprio ...

Advertising

tuttoteKit : Nuovo macOS ventura: novità da casa #Apple #MacOSVentura #tuttotek - matteorampazzi : @iMatteo_Pau - continuity FaceTime - funzioni iMessage - novità mail app - nuovo homescreen iPhone - copertine musi… - infoitscienza : macOS 13 Ventura, diamo uno sguardo al nuovo “Impostazioni” - runtime_radio : ?? Nuovo Podcast! 'Extra: 'WWDC 2022: Reality OStia!'' su @Spreaker #apple #applewatch #chinotto #ios #ipados… - Vittorino1806 : Su MacOS 13 Ventura, Apple ha introdotto un nuovo design per Impostazioni. #Apple #Mac #MacOS #MacOSVentura… -

Apple presentato ad esempio ilstrumento per la collaborazione sul posto di lavoro chiamati ... Stage Manager , presentata come una novità per quanto riguardaVentura, è in realtà pensata ...Rispetto aMonterey , Apple ha ristretto il numero di Mac sui quali sarà possibile installare ilsistema . Il collegamento da seguire sul nostro sito per tutte le novità diVentura ...La prima funzione, probabilmente la più interessante delle tre per gli utenti comuni, utilizza molto la tecnologia Neural Engine, per cui era quasi ovvio che avrebbe necessitato di chip Apple Silicon ...Apple ci ha letteralmente entusiasmati quando ha presentato Stage Manager per iPad.PUBBLICITÀ Si tratta di un nuovo sistema per il multitasking che riesce a gestire tante applicazioni sullo schermo co ...