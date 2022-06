Nuoto, Pellegrini: “Agli Europei di Roma attenzione a Quadarella e Paltrinieri per l’Italia” (Di martedì 7 giugno 2022) L’ex. campionessa di Nuoto italiana Federica Pellegrini, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dei prossimi Europei in vasca lunga, in programma a Roma tra l’11 e il 21 agosto. “L’Europeo in casa è importantissimo. Lo stesso discorso vale per il Mondiale, anche se tre campionati iridati in tre anni mi sembrano troppi. La vasca di Roma è di certo la più bella del mondo. Lo dicono tutti i migliori; verranno tutti i forti alla rassegna continentale. Io seguirò l’Europeo da bordo piscina”. Queste le parole della “Divina”, che poi sui possibili protagonisti azzurri nella rassegna continentale aggiunge: “Simona Quadarella, che gioca in casa, di sicuro. Poi occhio a Carraro, Panziera, Pilato e Castiglioni fra le donne e a Martinenghi, Paltrinieri e Ceccon fra gli ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) L’ex. campionessa diitaliana Federica, ai microfoni di Sky Sport, ha parlato dei prossimiin vasca lunga, in programma atra l’11 e il 21 agosto. “L’Europeo in casa è importantissimo. Lo stesso discorso vale per il Mondiale, anche se tre campionati iridati in tre anni mi sembrano troppi. La vasca diè di certo la più bella del mondo. Lo dicono tutti i migliori; verranno tutti i forti alla rassegna continentale. Io seguirò l’Europeo da bordo piscina”. Queste le parole della “Divina”, che poi sui possibili protagonisti azzurri nella rassegna continentale aggiunge: “Simona, che gioca in casa, di sicuro. Poi occhio a Carraro, Panziera, Pilato e Castiglioni fra le donne e a Martinenghi,e Ceccon fra gli ...

