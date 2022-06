Nonostante la guerra, l'economia italiana cresce. Le prospettive Istat (Di martedì 7 giugno 2022) Istat ha pubblicato martedì “le prospettive per l’economia italiana nel 2022-2023” e ne emerge una situazione abbastanza positiva. Il pil è previsto in crescita sia nel 2022 (+2,8 per cento) sia nel 2023 (+1,9 per cento), seppur in diminuzione rispetto al valore del 2021 (+6,6 per cento) e alle stime pubblicate nel Def ad aprile, che prevedevano una crescita del 3,1 e del 2,4 per cento. L’impatto della guerra scatenata dalla Russia in Ucraina è comunque forte: le precedenti stime di Istat, rilasciate a dicembre 2021, immaginavano un aumento del pil nel 2022 del 4,7 per cento, ovvero quasi 2 punti percentuali in più di quanto indicato ora. Anche il mercato del lavoro beneficerà dell’espansione economica. Il tasso di disoccupazione è previsto in discesa fino al’8,2 per cento nel 2023, ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 7 giugno 2022)ha pubblicato martedì “leper l’nel 2022-2023” e ne emerge una situazione abbastanza positiva. Il pil è previsto in crescita sia nel 2022 (+2,8 per cento) sia nel 2023 (+1,9 per cento), seppur in diminuzione rispetto al valore del 2021 (+6,6 per cento) e alle stime pubblicate nel Def ad aprile, che prevedevano una crescita del 3,1 e del 2,4 per cento. L’impatto dellascatenata dalla Russia in Ucraina è comunque forte: le precedenti stime di, rilasciate a dicembre 2021, immaginavano un aumento del pil nel 2022 del 4,7 per cento, ovvero quasi 2 punti percentuali in più di quanto indicato ora. Anche il mercato del lavoro beneficerà dell’espansione economica. Il tasso di disoccupazione è previsto in discesa fino al’8,2 per cento nel 2023, ...

