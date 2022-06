Non solo Lega. Dalle Sacre Stanze filtra il piano del Pd per liberarsi di Mario Draghi: come e quando (Di martedì 7 giugno 2022) Rottamare Mario Draghi? È possibile, a giudicare Dalle parole dei maggiori azionisti della larga e disunita maggioranza che sostiene il governo dell'ex banchiere centrale europeo. come già Matteo Salvini, ieri Enrico Letta è tornato sul tema con una certa sicumera: «Il governo delle larghe intese termina con questo Parlamento, dopo le prossime elezioni politiche saranno i cittadini a decidere e noi puntiamo ad avere la maggioranza di centrosinistra che possa governare il Paese secondo un progetto riformatore e progressista». Nulla di nuovo rispetto a quanto affermato soltanto ventiquattr' ore prima - «non lasceremo l'Italia in mano alle destre populiste» - forse per rassicurare l'alleato fantasma Giuseppe Conte alle prese con le tante grane dentro il Movimento Cinque stelle. Fatto sta che la grisaglia del ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 7 giugno 2022) Rottamare? È possibile, a giudicareparole dei maggiori azionisti della larga e disunita maggioranza che sostiene il governo dell'ex banchiere centrale europeo.già Matteo Salvini, ieri Enrico Letta è tornato sul tema con una certa sicumera: «Il governo delle larghe intese termina con questo Parlamento, dopo le prossime elezioni politiche saranno i cittadini a decidere e noi puntiamo ad avere la maggioranza di centrosinistra che possa governare il Paese secondo un progetto riformatore e progressista». Nulla di nuovo rispetto a quanto affermato soltanto ventiquattr' ore prima - «non lasceremo l'Italia in mano alle destre populiste» - forse per rassicurare l'alleato fantasma Giuseppe Conte alle prese con le tante grane dentro il Movimento Cinque stelle. Fatto sta che la grisaglia del ...

Delocalizzazioni: sono in crisi Il vento cambia a Washington con Donald Trump che non solo richiama il mondo imprenditoriale a tornare nel territorio americano, ma altresì dispone una serie di misure per invogliarli. Non si può ... Johnson invia razzi ma è out ... posso solo aggiungere: più a lungo raggio saranno le armi fornite, più ci spingeremo lontano dal ...degli Esteri russo Sergei Lavrov ha definito la decisione di un certo numero di paesi Nato di non far ... Quando la sostenibilità non è solo una moda In un libro l'incipit è tutto. Quello di Claudio Barnini dice così: «La sostenibilità è un tema molto in voga in questi tempi. Tutto ormai deve essere all'insegna della sostenibilità. Un impegno che è ... Delocalizzazioni: sono in crisi Il post-pandemia e la guerra ucraina hanno fatalmente riaperto la questione del globalismo, dei suoi meriti e, soprattutto, delle sue storture se non dei danni da esso provocati. Diciamo subito che gl ...