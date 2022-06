“Non Ho Mai 3”, su Netflix il ritorno di Dave e dei suoi amici: tutto quello che c’è da sapere (Di martedì 7 giugno 2022) “Non Ho Mai 3”: Dave ed i suoi amici tornano in un nuovo capitolo di una delle serie comedy, dal titolo originale “Never Have I Ever”, più apprezzate su Netflix. Dopo l’esordio della prima stagione avvenuto il 27 aprile 2020, l’uscita della seconda attuatasi il 15 luglio 2021, arriva finalmente, durante questo periodo estivo, la terza e nuova stagione. Ecco tutto ciò che c’è da sapere su quando esce, sulla trama, sul cast e sugli episodi.



"Non Ho Mai 3" è il nuovo capitolo della serie creata da Mindy Kaling e una delle commedie originali più apprezzate di Netflix. La celebre piattaforma streaming, infatti, dichiarò che 40 milioni di abbonati avevano guardato il titolo già nelle prime quattro settimane di presenza sul catalogo. A partire da giovedì 15 luglio sarà ...

