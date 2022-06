“Noi ce la siamo cavata”: che fine hanno fatto gli ex alunni di Paolo Villaggio? (Di martedì 7 giugno 2022) E’ alle battute finali Noi ce la siamo cavata, il documentario prodotto da Mediterraneo Cinematografica e Terranera, diretto da Giuseppe Marco Albano. Su cosa si basa “Noi ce la siamo cavata”? A trent’anni di distanza dall’uscita di Io speriamo che me la cavo-cult cinematografico della Maestra del cinema Lina Wertmüller, tratto dall’omonimo best seller di Marcello D’Orta – l’attore oggi trentottenne Adriano Pantaleo, che nel film interpretò Vincenzino, uno dei piccoli protagonisti, ha intrapreso un viaggio on the road alla ricerca dei suoi ex compagni della terza B della scuola elementare di Corzano, e allora piccoli attori. i ricordi Il racconto delle loro vite e i ricordi legati al film sono diventati l’occasione per scoprire se “anche loro se la sono cavata” e per raccontare i ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di martedì 7 giugno 2022) E’ alle battute finali Noi ce la, il documentario prodotto da Mediterraneo Cinematografica e Terranera, diretto da Giuseppe Marco Albano. Su cosa si basa “Noi ce la”? A trent’anni di distanza dall’uscita di Io speriamo che me la cavo-cult cinematografico della Maestra del cinema Lina Wertmüller, tratto dall’omonimo best seller di Marcello D’Orta – l’attore oggi trentottenne Adriano Pantaleo, che nel film interpretò Vincenzino, uno dei piccoli protagonisti, ha intrapreso un viaggio on the road alla ricerca dei suoi ex compagni della terza B della scuola elementare di Corzano, e allora piccoli attori. i ricordi Il racconto delle loro vite e i ricordi legati al film sono diventati l’occasione per scoprire se “anche loro se la sono” e per raccontare i ...

