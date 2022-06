Nissan - Juke Hybrid | i prezzi e gli allestimenti per l' Italia

(Di martedì 7 giugno 2022) Laha aperto gli ordini per la, proposta in trecon consegne previste a partire da settembre: N-Connecta (da 30.300 euro), N-Design (da 31.500 euro) e Tekna (da 32.860 euro). L'incremento è di 2.700 euro rispetto alla1.0 Dig-T 114 CV con cambio automatico, in larga parte annullato grazie agli incentivi statali. In città si viaggia in elettrico. Il powertrain Fullè il medesimo che la Renault ha adottato sulla Captur E-Teched è composto da un quattro cilindri 1.6 benzina aspirato da 94 CV e 148 Nm e dal motore elettrico da 49 CV e 205 Nm con batteria da 1,2 kWh. Il cambio automatizzato multi-mode quattro marce privo di frizione è supportato nei passaggi dalla coppia del motore elettrico: quest'ultimo lavora sempre ...

Il prossimo settembre Mitsubishi presenterà il nuovo ASX , il SUV che fungerà da alter ego dei modelli sviluppati dagli altri membri dell'alleanza Renault Captur e. In attesa di capire come si distinguerà il crossover giapponese, inizia a delinearsi la gamma motoristica disponibile sul mercato europeo: saranno cinque complessivamente le soluzioni che ...