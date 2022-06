Nicolas Vaporidis | Apocalisse a telecamere spente: “Mo te meno”, vergogna in Honduras (Di martedì 7 giugno 2022) Serata movimentata per l’attore e concorrente dell’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis: la sconvolgente minaccia di uno dei naufraghi Il naufrago Nicolas Vaporidis (screenshot sito Isola)L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ha regalato al pubblico alcuni colpi di scena. In aggiunta ha regalato ai naufraghi alcuni momenti di alta tensione a causa delle nuove fazioni che si sono create in Honduras. Nel dettaglio, nel corso di queste settimane Nick dei Cugini di Campagna si è schierato più volte dalla parte di Lory Del Santo. Una netta presa di posizione che lo ha portato però a scontrarsi con alcuni degli altri naufraghi in gioco. Tra questi anche l’attore Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi. Proprio il fratello di Guendalina in ... Leggi su direttanews (Di martedì 7 giugno 2022) Serata movimentata per l’attore e concorrente dell’Isola dei Famosi,: la sconvolgente minaccia di uno dei naufraghi Il naufrago(screenshot sito Isola)L’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in onda ha regalato al pubblico alcuni colpi di scena. In aggiunta ha regalato ai naufraghi alcuni momenti di alta tensione a causa delle nuove fazioni che si sono create in. Nel dettaglio, nel corso di queste settimane Nick dei Cugini di Campagna si è schierato più volte dalla parte di Lory Del Santo. Una netta presa di posizione che lo ha portato però a scontrarsi con alcuni degli altri naufraghi in gioco. Tra questi anche l’attore, Carmen Di Pietro ed Edoardo Tavassi. Proprio il fratello di Guendalina in ...

giovannitoma : Nicolas Vaporidis è diventato Oscar Giannino - infoitcultura : 'Nick Luciani ha minacciato Nicolas Vaporidis'/ Edoardo shock all'Isola: 'Voleva menarlo' - stupidolover : Edoardo Tavassi e Nicolas Vaporidis non saranno mai famosi come Lory Del Santo - davidguarnieri1 : @OLDSCHO31061850 Trovo odiosi sia Tavassi che Vaporidis, davvero insopportabili. Ma il fratello di Guendalina non s… - JordeenFairy : @FaTinaameta in un mondo di nicolas vaporidis essere sempre un roger balduino ! -