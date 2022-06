Needle Spiking | cosa significa e cos’è il fenomeno denunciato in Francia

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 7 giugno 2022)e in checonsista ildelle “punture selvagge” che è statoine in altri Paesi europei? Ilè unche si sta diffondendo in modo sempre più imponente in, dove è noto come “piqûres sauvages” ovvero come “punture selvagge”. Sulla base delle segnalazioni pervenute, ilconsiste nell’effettuare a tradimento punture sulle braccia di partecipanti a feste o eventi musicali. Numerosi episodi disono stati raccontati da Le Figaro e si sarebbero verificati in tutto il Paese nel corso delle ultime settimane. In questo contesto, nella giornata di domenica 5 ...