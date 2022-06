Nations League, pari tra Germania e Inghilterra. La situazione del girone dell’Italia (Di martedì 7 giugno 2022) Nations League, l’Italia è prima del girone dopo il pari tra Germania e Inghilterra: la situazione di classifica Nell’altra sfida nel girone dell’Italia di Nations League è terminata in parità. La Germania si fa raggiungere dall’Inghilterra nel finale da un rigore di Kane. I tedeschi erano passati avanti con il gol di Hofmann ad inizio ripresa. La classifica ora vede gli azzurri in testa al girone con 4 punti, segue l’Ungheria con 3, poi Germania a 2 e Inghilterra a 1. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022), l’Italia è prima deldopo iltra: ladi classifica Nell’altra sfida neldiè terminata intà. Lasi fa raggiungere dall’nel finale da un rigore di Kane. I tedeschi erano passati avanti con il gol di Hofmann ad inizio ripresa. La classifica ora vede gli azzurri in testa alcon 4 punti, segue l’Ungheria con 3, poia 2 ea 1. L'articolo proviene da Calcio News 24.

