Nations League, Italia-Ungheria: le formazioni ufficiali (Di martedì 7 giugno 2022) QDopo il buon pareggio rimediato a Bologna nella gara d'esordio in Nations League contro la Germania, l'Italia ospita a Cesena l'Ungheria. Il Ct ungherese Rossi punta tutto sulle qualità tecniche di... Leggi su ilpallonegonfiato (Di martedì 7 giugno 2022) QDopo il buon pareggio rimediato a Bologna nella gara d'esordio incontro la Germania, l'ospita a Cesena l'. Il Ct ungherese Rossi punta tutto sulle qualità tecniche di...

