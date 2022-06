Nations League, Italia-Ungheria: ecco la probabile formazione | VIDEO (Di martedì 7 giugno 2022) La probabile formazione degli Azzurri del C.T. Roberto Mancini per Italia-Ungheria, seconda partita del Gruppo C della Nations League in programma stasera, ore 20:45, a Cesena. 'Mancio' ne cambia ben 7 rispetto alla gara pareggiata contro la Germania Leggi su pianetamilan (Di martedì 7 giugno 2022) Ladegli Azzurri del C.T. Roberto Mancini per, seconda partita del Gruppo C dellain programma stasera, ore 20:45, a Cesena. 'Mancio' ne cambia ben 7 rispetto alla gara pareggiata contro la Germania

Advertising

CB_Ignoranza : Le gioie della Nations League. #AndorraMoldavia #NationsLeague - SimoneTogna : Milan #Skriniar sta sostenendo in questo momento gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Nations Leagu… - SkySport : CROAZIA-FRANCIA 1-1 Risultato finale ? ? #Rabiot (52') ? rig. #Kramaric (82') ? ? - eia58 : RT @SimoneTogna: Milan #Skriniar sta sostenendo in questo momento gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Nations League nella… - sportli26181512 : Italia, i giocatori più giovani in gol con la Nazionale: Gnonto il prossimo? CLASSIFICA: Nella gara di Nations Leag… -