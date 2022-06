Nations League, Italia-Ungheria 2-1 (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) - L'Italia batte l'Ungheria per 2-1 nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo 3 della Nations League. Il successo consente agli azzurri di salire a 4 punti, al primo posto con la Germania che supera l'Inghilterra per 1-0. Sabato 11 giugno la Nazionale del ct Mancini fa visita agli inglesi, ancora a quota zero, nella sfida in programma a Wolverhampton. LA PARTITA - Gli azzurri partono con atteggiamento aggressivo e piantano le tende nella metà campo avversaria. L'Ungheria fa muro, cercando di non concedere spazi all'Italia che, in effetti, fatica a creare occasioni da gol in avvio. La pressione della Nazionale di Mancini è costante e la rete arriva alla prima vera chance. Al 30' Spinazzola innesca Barella, conclusione potente e precisa: 1-0. ... Leggi su iltempo (Di martedì 7 giugno 2022) (Adnkronos) - L'batte l'per 2-1 nella gara valida per la seconda giornata del Gruppo 3 della. Il successo consente agli azzurri di salire a 4 punti, al primo posto con la Germania che supera l'Inghilterra per 1-0. Sabato 11 giugno la Nazionale del ct Mancini fa visita agli inglesi, ancora a quota zero, nella sfida in programma a Wolverhampton. LA PARTITA - Gli azzurri partono con atteggiamento aggressivo e piantano le tende nella metà campo avversaria. L'fa muro, cercando di non concedere spazi all'che, in effetti, fatica a creare occasioni da gol in avvio. La pressione della Nazionale di Mancini è costante e la rete arriva alla prima vera chance. Al 30' Spinazzola innesca Barella, conclusione potente e precisa: 1-0. ...

