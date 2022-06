Nations League, calendario e risultati: Germania e Inghilterra si dividono la posta (Di martedì 7 giugno 2022) E’ iniziato lo spettacolo della Nations League, la competizione si è aperta con la vittoria della Polonia contro il Galles. L’Italia è stata inserita nella Lega A in un girone molto difficile contro Inghilterra, Germania e Ungheria. Gli azzurri sono reduci dalla delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 e dalla sconfitta nella finalissima contro l’Argentina. Partecipano tante Nazionali in grado di fare la differenza: le favorite sono soprattutto Francia e Spagna. Nelle prossime partite andrà in scena un vero e proprio tour de force con tante gara ravvicinate. Nelle prime gare pareggio nel big match tra Spagna e Portogallo. Brutta sconfitta della Croazia contro l’Austria e tonfo dell’Inghilterra contro l’Ungheria, 1-0 il risultato. Pareggio tra Italia e ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 7 giugno 2022) E’ iniziato lo spettacolo della, la competizione si è aperta con la vittoria della Polonia contro il Galles. L’Italia è stata inserita nella Lega A in un girone molto difficile controe Ungheria. Gli azzurri sono reduci dalla delusione della mancata qualificazione al Mondiale in Qatar del 2022 e dalla sconfitta nella finalissima contro l’Argentina. Partecipano tante Nazionali in grado di fare la differenza: le favorite sono soprattutto Francia e Spagna. Nelle prossime partite andrà in scena un vero e proprio tour de force con tante gara ravvicinate. Nelle prime gare pareggio nel big match tra Spagna e Portogallo. Brutta sconfitta della Croazia contro l’Austria e tonfo dell’contro l’Ungheria, 1-0 il risultato. Pareggio tra Italia e ...

