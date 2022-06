Nations League 2022/2023: scontri tra ultras Cesena e ungheresi, intervento della polizia (Di martedì 7 giugno 2022) Italia-Ungheria sarà certamente uno splendido spettacolo per gli appassionati di calcio, sebbene, a pochi minuti dall’inizio della partita, un episodio abbia spezzato il clima positivo. Segnalati infatti degli scontri tra ultras del Cesena e tifosi ungheresi, con tensione chiara presso un bar nei pressi del Dino Manuzzi della città romagnola. Necessario un intervento della polizia per sedare gli animi ed evitare il peggio; il tutto considerando anche il numero ingente di magiari presenti a Cesena, ossia oltre 15.000. Tutti i sostenitori dell’Ungheria indossano attualmente maglie nere, alla presenza peraltro del premier Viktor Orban in Romagna. Dopo quanto di spiacevole descritto, si passa al campo: importante partita ... Leggi su sportface (Di martedì 7 giugno 2022) Italia-Ungheria sarà certamente uno splendido spettacolo per gli appassionati di calcio, sebbene, a pochi minuti dall’iniziopartita, un episodio abbia spezzato il clima positivo. Segnalati infatti deglitradele tifosi, con tensione chiara presso un bar nei pressi del Dino Manuzzicittà romagnola. Necessario unper sedare gli animi ed evitare il peggio; il tutto considerando anche il numero ingente di magiari presenti a, ossia oltre 15.000. Tutti i sostenitori dell’Ungheria indossano attualmente maglie nere, alla presenza peraltro del premier Viktor Orban in Romagna. Dopo quanto di spiacevole descritto, si passa al campo: importante partita ...

Advertising

SimoneTogna : Milan #Skriniar sta sostenendo in questo momento gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Nations Leagu… - Agenzia_Ansa : Nations League: il premier ungherese Orban atteso a Cesena per assistere alla partita della sua nazionale con l'Ita… - DiMarzio : #NationsLeague | Le formazioni ufficiali di #ItaliaUngheria - serieAnews_com : ????#Mancini spazza via l'amarezza sulla mancata qualificazione dell'#Italia ai #Mondiali e risponde su #Euro2020 - Ansa_ER : Nations League: Viktor Orban in tribuna a Cesena. Il Premier assiste in piedi al riscaldamento delle squadre #ANSA -