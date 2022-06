Nations League 2022 2023 | la Finlandia stende il Montenegro | decide una doppietta di Pohjanpalo

(Di martedì 7 giugno 2022) Labatte 2-0 ilnel match valevole per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega B della. Are la contesa è unamessa a segno dall’attaccante Joelche, tra il 31? e il 38? del primo tempo,gli avversari. Questi ultimi accennano una reazione nella ripresa, ma non riescono a riaprire la contesa. Nel finale le occasioni non mancano, ma lasi difende e porta a casa un successo che vale il primo posto nel raggruppamento con 4 punti, proprio davanti al. SportFace.

Advertising

SimoneTogna : Milan #Skriniar sta sostenendo in questo momento gli esami strumentali dopo l’infortunio rimediato in Nations Leagu… - RaiUno : ? QUESTA SERA dalle 20:30 l'Italia incontra l'Ungheria nella seconda sfida di UEFA Nations League ???????? Italia - Un… - GoalItalia : Mancini promette cambiamenti a partire dalla Nations League ?????? - CorSport : #NationsLeague, #ItaliaUngheria: la formazione ufficiale di #Mancini ???? - sportface2016 : #NationsLeague 2022/2023, la Finlandia stende il Montenegro: decide una doppietta di #Pohjanpalo -

ASCOLTA Le formazioni ufficiali di Italia Ungheria match valido per la2022 - 23: le scelte degli allenatori Ecco gli schieramenti ufficiali di Italia Ungheria, match valido per la2022 - 23. ITALIA (4 - 3 - 3): Donnarumma; Calabria, Mancini,...Dopo il pareggio all'esordio contro la Germania, l'Italia di Roberto Mancini affronta l'Ungheria nella seconda giornata dellaLeaguePer la seconda giornata del Gruppo 3 dellaA, si affrontano l'Italia del commissario tecnico Roberto Mancini e l'Ungheria, guidata dal nostro connazionale Marco Rossi. Le indicazioni di Roberto Mancini © LaPresseGli azzurri, ...La Finlandia batte 2-0 il Montenegro nel match valevole per la seconda giornata del Gruppo 3 della Lega B della Nations League 2022/2023. A decidere la contesa è una doppietta messa a segno ...L’Italia di Roberto Mancini scende in campo nel secondo match del girone di Nations League contro l’Ungheria. Per gli azzurri Gnonto dal 1', gli ospiti con la difesa a tre.