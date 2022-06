Natalia Titova e Rosolino fanno il grande annuncio | finalmente è arrivata la decisione

(Di martedì 7 giugno 2022)sono una coppia bellissima e moto seguita suoi social. Ed è proprio qui che rilasciano unUna delle coppie più affiatate e apprezzate dalpubblico è proprio quella composta dae Massimiliano. I due, non molto tempo fa, hanno annunciato su Instagram di essere pronti per una nuova avventura. Un qualcosa che li rende davvero molto felici e soddisfatti. L’spiazza tutti. Maestra di danza e ballerina eccelsa conosciuta attraverso il programma Ballando con le stelle,ha raggiunto l’apice del successo grazie al suo sapersi muovere a ritmo di musica. È proprio dietro le ...

Advertising

Mediaset Infinity

Il cuore del ballerino 43enne, dopo aver battuto dal 1998 al 2005 per, da qualche mese è occupato da Maria. La donna del mistero è una vecchia fiamma del danzatore e, dopo molto tempo, ...A vincere quell'anno è stato Emanuele Filiberto con. Se il nome di Carol Alt venisse confermato si tratterebbe indubbiamente di una novità per Ballando con le Stelle. Fino ad oggi ... Massimiliano Rosolino e Natalia Titova, la prima comunione delle figlie Massimiliano Rosolino è tornato a parlare de L'Isola dei Famosi che lo ha visto come uno dei protagonisti. L'ex inviato ha spiazzato tutti.Natalia Titova insieme al compagno Massimiliano Rosolino hanno da poco festeggiato la Prima Comunione delle due meravigliose figlie Sofia Nicole e Vittoria Sidney. Per l’occasione la famosa ballerina ...