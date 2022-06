Advertising

L'Eco di Bergamo

Ytam torna con 'James Dean' , il nuovo singolo in uscita per Columbia Records/. Nel brano il ... ' 20 anni(Andale) "a partire dalla periferia vissuta da Gorka, raccontando i primi passi ...RAREin un punto strategico, nel cuore della città di Reggio Calabria , proprio dietro Villa ... alle gettonatissime tartare (di salmone, tonno, gambero rosso), ai, all'assoluto ... Nasce «Nigiri», label con Zanotti. Il via con il gruppo di Angelica Gori - Video I tre mettono insieme diverse competenze in un settore, quello della musica pop, che ha bisogno di crescere con adeguatezza e intelligenza. Al tempo d’oggi, con la situazione intorno molto cambiata, a ...