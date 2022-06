Advertising

sportli26181512 : #Notizie #PrimoPiano Nardella: «Il nuovo Franchi porterà 25 milioni di ricavi all’anno»: «Il nuovo stadio Artemio F… - controradio : 'Franchi', presentato il progetto di fattibilità tecnico-economica - raspa90 : RT @Fiorentinanews: #Nardella: 'Il nuovo #Franchi sarà vissuto tutti i giorni e diventerà un polo di attrazione culturale. Capienza di alme… - Fiorentinanews : #Nardella: 'Il nuovo #Franchi sarà vissuto tutti i giorni e diventerà un polo di attrazione culturale. Capienza di… - corrierefirenze : Il sindaco di Firenze dopo la commissione congiunta a Palazzo Vecchio -

... Matteo Lepore (Bologna), Pietro Arca (Sorradile), Matteo Biffoni (Prato), Dario(Firenze),... Lavorare insieme sulle riforme, su come accompagnare la transizione verso unmodello di ......per l'emergenza dall'unità di crisi regionale 24 Febbraio 2020 Ti potrebbe interessare Close... supporto didattico nelle vacanze estive 7 Giugno 2022 FIRENZE - Ambiente,: "Firenze ...Un nuovo incontro si è tenuto oggi ... Albanese ha informato i presenti che lo scorso 31 maggio il sindaco Dario Nardella, alla presenza della stessa assessora e di Sorrentino, ha tenuto un incontro ...Firenze, 7 giugno 2022 - Uno stadio ecosostenibile, moderno, con posti vicini al campo, 7mila metri quadrati di nuovi spazi commerciali come lounges, merchandising, ristoranti, con due hub per la cult ...