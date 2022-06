Napoli, slitta la sentenza sullo statuto M5s che ha eletto Conte presidente (Di martedì 7 giugno 2022) Ci sarà ancora da attendere sulla richiesta di sospensione delle ultime votazioni nel MoVimento 5 stelle dopo che il giudice del Tribunale di Napoli ha deciso di «trattenere la causa in decisione», riservandosi quindi di emettere la sentenza dopo la valutazione del fascicolo d’indagine. Lo rivelano gli attivisti grillini che hanno presentato il ricorso, secondo cui lo statuto M5s con cui è stato eletto presidente del movimento l’ex premier Giuseppe Conte «viola il principio di parità tra associati – dice l’avvocato Lorenzo Borré – e favorisce l’eleggibilità esclusiva di pochi “ottimati” negli organi di garanzia». Il giudice della settima sezione civile del Tribunale di Napoli dovrà esprimersi sul ricorso presentato contro la sentenza dello scorso ... Leggi su open.online (Di martedì 7 giugno 2022) Ci sarà ancora da attendere sulla richiesta di sospensione delle ultime votazioni nel MoVimento 5 stelle dopo che il giudice del Tribunale diha deciso di «trattenere la causa in decisione», riservandosi quindi di emettere ladopo la valutazione del fascicolo d’indagine. Lo rivelano gli attivisti grillini che hanno presentato il ricorso, secondo cui loM5s con cui è statodel movimento l’ex premier Giuseppe«viola il principio di parità tra associati – dice l’avvocato Lorenzo Borré – e favorisce l’eleggibilità esclusiva di pochi “ottimati” negli organi di garanzia». Il giudice della settima sezione civile del Tribunale didovrà esprimersi sul ricorso presentato contro ladello scorso ...

Advertising

NapoliFCNews : Slitta incontro Mertens-ADL: ecco la situazione #Napoli #SSCN #AvantiNapoli #Partenopei - NapoliFCNews : Spalletti punta il rinnovo di Mertens, ma slitta l’incontro con De Laurentiis: la... #Napoli #SSCNapoli… - NapoliFCNews : 'Lunedì sono in vacanza', Mertens 'rimbalza' De Laurentiis: slitta il confronto, l'ultima richiesta #Napoli… - NapoliFCNews : CorSport - Slitta incontro Mertens-ADL: belga via per le vacanze. Spuntano offerte dal Brasile #Napoli #SSCNapoli… -