Napoli | Politano ha chiesto la cessione | due nomi per sostituirlo

(Di martedì 7 giugno 2022) Calciomercatoavrebbelae gli azzurri avrebbero già individuato dueperL’avventura di Matteoalsarebbe giunta al capolinea. Come riportato dal Corriere dello Sport, infatti, lo stesso calciatore avrebbelaalla dirigenza per cambiare aria. Gli azzurri non si sarebbero fatti trovare impreparati e hanno già individuato due possibile sostituti. In primis Federico Bernardeschi, con cui De Laurentiis ha già avuto contatti diretti, e Josip Brekalo ritornato al Wolfsburg dopo l’esperienza al Torino. L'articolo proviene da Calcio News 24.

... Federico Bernardeschi Secondo quanto scrive il Corriere dello Sport, Matteoha chiesto aldi essere ceduto: vuole cambiare aria. La cosa facilita la trattativa per Bernardeschi, che ...- A Radio Marte nel corso di 'Marte Sport Live' è intervenuto Giuseppe Cannella : '... Se non parteo Lozano non penso che si spendano così tanti soldi per Deulofeu. Farlo giocare dietro ...Matteo Politano sarebbe pronto all'addio al Napoli, a riportalo il Corriere dello Sport. Il giocatore del club azzurro, infatti, avrebbe chiesto la Secondo il Corriere dello Sport, l'esterno destro av ...Settimane intense in casa Napoli nella pianificazione della prossima stagione. Dopo la frenata registrata nel nuovo accordo con Dries Mertens, la società azzurra - mentre valuta profili per sostituire ...