Napoli, per il dopo Koulibaly interesse per un difensore del Genk: i dettagli (Di martedì 7 giugno 2022) Napoli Koulibaly Genk – In casa Napoli non ci sono ulteriori aggiornamenti sulla questione rinnovo di Kalidou Koulibaly. Il contratto del senegalese è in scadenza nel prossimo anno. In caso di mancato di rinnovo, la pista più probabile potrebbe essere l’addio a scadenza di contratto. Stando a quanto riportato da ‘Radio Punto Nuovo’, il profilo individuato per il dopo Koulibaly sarebbe quello di Jhon Lucumì, difensore classe 1998 del Genk. Nell’ultimo periodo è stato fatto un sondaggio, niente ancora di concreto. Verso la prossima settimana il club partenopeo potrebbe formalizzare i primi contatti. Sul calciatore c’è anche l’Atalanta, ma il colombiano preferirebbe giocare la Champions. Difficile ipotizzare l’arrivo di un altro ... Leggi su seriea24 (Di martedì 7 giugno 2022)– In casanon ci sono ulteriori aggiornamenti sulla questione rinnovo di Kalidou. Il contratto del senegalese è in scadenza nel prossimo anno. In caso di mancato di rinnovo, la pista più probabile potrebbe essere l’addio a scadenza di contratto. Stando a quanto riportato da ‘Radio Punto Nuovo’, il profilo individuato per ilsarebbe quello di Jhon Lucumì,classe 1998 del. Nell’ultimo periodo è stato fatto un sondaggio, niente ancora di concreto. Verso la prossima settimana il club partenopeo potrebbe formalizzare i primi contatti. Sul calciatore c’è anche l’Atalanta, ma il colombiano preferirebbe giocare la Champions. Difficile ipotizzare l’arrivo di un altro ...

