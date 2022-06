Napoli, in settimana incontro con l’agente di Koulibaly: tra le mani un’offerta per la cessione (Di martedì 7 giugno 2022) Calciomercato Napoli: in settimana dovrebbe esserci un incontro tra De Laurentiis e l’agente di Koulibaly, che porterà un’offerta per la cessione In casa Napoli continua a tenere banco la questione riguardante Kalidou Koulibaly, in bilico tra il rinnovo alla metà dell’ingaggio attuale e l’addio. Come riportato da Il Mattino, nel corso di questa settimana dovrebbe esserci un incontro tra De Laurentiis e Ramadani, agente del difensore, per provare a segnare la strada per il senegalese. Il procuratore dovrebbe porterà sulla scrivani del presidente azzurro anche un’offerta per la cessione di Koulibaly: quella del Barcellona, che però al momento ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 7 giugno 2022) Calciomercato: indovrebbe esserci untra De Laurentiis edi, che porteràper laIn casacontinua a tenere banco la questione riguardante Kalidou, in bilico tra il rinnovo alla metà dell’ingaggio attuale e l’addio. Come riportato da Il Mattino, nel corso di questadovrebbe esserci untra De Laurentiis e Ramadani, agente del difensore, per provare a segnare la strada per il senegalese. Il procuratore dovrebbe porterà sulla scrivani del presidente azzurro ancheper ladi: quella del Barcellona, che però al momento ...

